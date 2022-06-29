Франція передасть ЗСУ додаткові САУ Caesar

Подібна бронетехніка необхідна, щоб швидко пересуватися в районах, що знаходяться під обстрілом противника

Міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Франція передасть Україні ще САУ/Фото: Daniel Pier/Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Україна продовжує отримувати зброю від Заходу. Франція передасть ще 6 самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це повідомляє Le Parisien.

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Варто зазначити, що нові САУ Україна отримає на додаток до тих 12, які Франція передавала раніше.

Міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що подібна бронетехніка необхідна, щоб швидко пересуватися в районах, що знаходяться під обстрілом противника. Лекорню не уточнив, коли Україна їх отримає.

Caesar — це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 кілометрів.

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Захід обіцяє збільшити постачання зброї Україні

У Брюсселі 15 червня відбулося нове засідання формату "Рамштайн" – контактної групи з питань оборони України з представників оборонних відомств понад 50 держав. Генерал армії США Марк Міллі перерахував кількість наданої допомоги Україні:

97 тисяч протитанкових систем;

237 броньованих автомобілів;

60 засобів ППО;

250 артилерійських систем. Ще 398 збираються додати;

понад 100 тисяч боєприпасів невеликого калібру.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Німеччина надасть Україні більше зброї. Також ми писали, наскільки критично Україні бракує зброї.