Американський слід. Гаїті запровадило військовий стан і закрило кордони

Кілери, які напали на резиденцію президента, представилися агентами Управління з боротьби з наркотиками США

Загиблий президент Мартін Моїз та військові Гаїті / колаж "Сьогодні"

На Гаїті після вбивства президента Жовенеля Моїзаоголосили "стан облоги", що означає запровадження воєнного стану, перекриття кордонів і закриття аеропортів.

Про це заявив у зверненні до нації виконувач обов'язків прем'єр-міністра Клод Джозеф, передає CNN.

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Він зазначив, що рішення про "стан облоги" було ухвалене на позачерговому засіданні уряду, щоб нація не "занурилася в хаос" після смерті глави держави.

Джозеф також закликав громадян зберігати спокій і пообіцяв, що причетні до вбивства будуть покарані.

Відповідно до законів Гаїті, існує три рівня надзвичайної ситуації: "надзвичайний стан", "стан облоги" і найвищий – "стан війни".

Стан облоги означає, що всі кордони і аеропорти закриті, тимчасово введено військовий стан, а військові і національна поліція отримую додаткові повноваження для забезпечення дотримання закону.

Кого підозрюють в замаху

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Клод Джозеф також заявив, що озброєна група, яка здійснила напад на резиденцію президента Гаїті, була сформована з іноземних громадян, вони нібито говорили англійською та іспанською.

Посол Гаїті в США Бохіт Едмон, посилаючись на урядовий відеозапис, своєю чергою повідомив, що кілери представилися агентами Управління з боротьби з наркотиками США (DEA). При цьому дипломат підкреслив, що не вірить у цю версію.

Нагадаємо, замах на президента Гаїті стався близько першої години ночі (за місцевим часом) у середу – група невстановлених осіб обстріляла резиденцію президента в Порт-о-Пренсі.

Жовенель Моїз помер відразу, а його 47-річна дружина отримала вогнепальне поранення і була госпіталізована.

У соцмережах вже з'явилося відео нападу на президента Гаїті: