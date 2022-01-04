Газовий Майдан у Казахстані: поліція розпочала зачистку, протестувальники залишаються до кінця

Організатори протестів заявили про безстрокову акцію, незважаючи на арешти

Протестувальники заявили, що акція безстрокова, та вимагають відставки всього уряду / Фото: Колаж: Сьогодні

У Казахстані на вулиці вийшли тисячі протестувальників, які незадоволені зростанням цін на газ. Поліція у відповідь застосувала силу, пише Nur.kz.

Протести охопили майже весь Казахстан – від великих міст до невеликих сіл. Наймасовішими виявилися акції в Атирау (тут вийшло понад 5 тисяч людей), Актобе, Уральську. В Алмати, Астані, Шимкенті, Уральську, Талдикоргані поліція затримувала протестувальників, в Алмати – особливо жорстко.

Реклама

За інформацією місцевих ЗМІ, правоохоронці не пускають людей до будівель органів влади, у містах також вимкнено мобільний інтернет.

Крім того, люди на майданах запалюють багаття.

Реклама

У місті Актау, яке знаходиться на заході Казахстану, протестувальники встановили намети та юрту. Також на місце події приїхав і голова регіону Нурлан Ногаєв, але спроби заспокоїти натовп були марними. Протестувальники вимагали відставки політика, вигукуючи гасло "Шал, кет!" (старий, йди!). Учасники протестів також скандували "Ганьба".

Реклама

У різних містах Казахстану протестувальники перекривали вулиці, залізничні переїзди та колії. У Кизилорді та Атирау протестувальники кілька разів вступали у сутички із силовиками.

Крім того, у зв'язку з ситуацією, що склалася, люди залишаються ночувати на вулицях, вони чекають рішення влади. Алмати, Астана, Шимкент, Караганда, Талдикорган – в очікуванні.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав протестувальників не піддаватися закликам деструктивних осіб, зацікавлених у підриві стабільності та єдності суспільства.

В Уральську мітингувальники спробували перекрити міжнародну трасу Самара – Шимкент. Сотні нафтовиків на родовищі Тенгіз Атирауської області Казахстану призупинили роботу та вийшли на мітинг на підтримку протестувальників.

Реакція влади

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв написав у Twitter, що в Актау розпочала роботу урядова комісія. За його словами, демонстранти "мають виявити відповідальність та готовність до діалогу".