Геннадій Бурбуліс помер далеко від Росії. Людина, яка вигадала, як поховати СРСР за законом

Він повинен був брати участь у форумі "Загроза глобальному світопорядку"

У Баку на 77 році життя помер відомий радянський політик, один із найближчих соратників Бориса Єльцина, екс-держсекретар РФ Геннадій Бурбуліс.

За даними азербайджанських ЗМІ , політик помер у одному з готелів столиці Азербайджану. Він приїхав до Баку для участі у міжнародному форумі. Пізніше цю інформацію підтвердив речник політика Андрій Марков.

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Що відомо

Марков зазначив, що смерть Бурбуліса була несподіваною.

"Він не хворів, чудово себе почував і щойно взяв участь у роботі в ІХ Глобальному бакинському форумі, на якому обговорювалося питання "Загроза глобальному світопорядку" , – додав Марков.