Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Генсек ООН: Людство дуже близьке до ядерного винищення

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
26 вересня, 16:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Антоніу Гутерріш розповів, скільки на сьогоднішній день у світі ядерних ракет, і звернувся до країн
Ядерні арсенали декількох країн можуть знищити все живе на Землі. Колаж "Сьогодні"
Ядерні арсенали декількох країн можуть знищити все живе на Землі. Колаж "Сьогодні"

У світі існує занадто багато ядерних ракет і над людством висить серйозна загроза знищення всього живого на планеті.

Про це написав у Twitter генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Реклама

Сьогодні День боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, і тому він закликав країни до ядерного роззброєння.

"Майже 14 000 ядерних озброєнь зберігаються в усьому світі. Людство залишається неприпустимо близьким до ядерного винищення. Настав час розвіяти хмару ядерного конфлікту назавжди, ліквідувати ядерну зброю з нашого світу і почати нову еру довіри і миру", – заявив Гутерріш.

Ядерна загроза для світу

  • У світі існує дев'ять ядерних держав – США, Росія, Франція, Велика Британія, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і КНДР, у яких є зброя "судного дня". Останнім часом ходили розмови, що й Іран може приєднатися до цієї компанії, але поки офіційно не відомо, чим закінчилися спроби обзавестися ядерним арсеналом.
  • Водночас у січні цього року т.зв. Годинник судного дня зупинили за 100 секунд до півночі. Він відображає напруженість міжнародної обстановки і загрозу ядерної війни.
  • А на початку лютого США і Росія офіційно продовжили на п'ять років одну з ключових двосторонніх угод – ядерний договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Тим часом ядерна загроза існує і для України. "Сьогодні" провели власне розслідування і з'ясували, як Росія перетворює Крим на ядерне сховище і що загрожує півострову.

Реклама

Своєю чергою глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв про глобальну загрозу через ядерну зброю РФ на українському півострові.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
4 647 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти