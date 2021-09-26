Генсек ООН: Людство дуже близьке до ядерного винищення

Антоніу Гутерріш розповів, скільки на сьогоднішній день у світі ядерних ракет, і звернувся до країн

Ядерні арсенали декількох країн можуть знищити все живе на Землі. Колаж "Сьогодні"

У світі існує занадто багато ядерних ракет і над людством висить серйозна загроза знищення всього живого на планеті.

Про це написав у Twitter генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

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Сьогодні День боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, і тому він закликав країни до ядерного роззброєння.

"Майже 14 000 ядерних озброєнь зберігаються в усьому світі. Людство залишається неприпустимо близьким до ядерного винищення. Настав час розвіяти хмару ядерного конфлікту назавжди, ліквідувати ядерну зброю з нашого світу і почати нову еру довіри і миру", – заявив Гутерріш.

Ядерна загроза для світу

У світі існує дев'ять ядерних держав – США, Росія, Франція, Велика Британія, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і КНДР, у яких є зброя "судного дня". Останнім часом ходили розмови, що й Іран може приєднатися до цієї компанії, але поки офіційно не відомо, чим закінчилися спроби обзавестися ядерним арсеналом.

Водночас у січні цього року т.зв. Годинник судного дня зупинили за 100 секунд до півночі. Він відображає напруженість міжнародної обстановки і загрозу ядерної війни.

А на початку лютого США і Росія офіційно продовжили на п'ять років одну з ключових двосторонніх угод – ядерний договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Тим часом ядерна загроза існує і для України. "Сьогодні" провели власне розслідування і з'ясували, як Росія перетворює Крим на ядерне сховище і що загрожує півострову.

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Своєю чергою глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв про глобальну загрозу через ядерну зброю РФ на українському півострові.