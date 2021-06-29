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Генсек ООН призначив президента Естонії всесвітньою захисницею жінок і дітей

29 червня 2021 7:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Під час зустрічі генсек і президент обговорювали коронакризу, вакцинацію та пріоритети Естонії як голови Ради Безпеки

Президент Естонії Керсті Кальюлайд зустрілася у США з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Після цього вони оголосили, що Кальюлайд наступні два роки буде захисником прав жінок і дітей.

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Про це повідомила пресслужба глави держави.

"Генеральний секретар ООН призначив президента Естонії Керсті Кальюлайд Глобальним захисником кожної жінки, кожної дитини. Це перше в своєму роді призначення направлено на підвищення обізнаності в усьому світі про Глобальну стратегію охорони здоров'я жінок, дітей і підлітків", – йдеться у повідомленні.

Також вони обговорили пріоритети Естонії як голови Ради Безпеки, способи зменшити негативний вплив коронакризи в різних регіонах світу і можливість підвищити темпи вакцинації.

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Нагадаємо, раніше представник ООН перевірила КПВВ, роботу яких блокують бойовики.

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