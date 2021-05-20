Генсек ООН назвав життя дітей в Газі пеклом на Землі

Генеральний секретар закликав сторони припинити вогонь в регіоні, щоб не допустити нових жертв

Діти на руїнах після бомбардування. Фото: AP Photo / Khalil Hamra

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш назвав пеклом життя палестинських дітей через конфлікт у секторі Газу.

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Про це він заявив на спеціальному засіданні Генеральної Асамблеї ООН, передає ТАСС.

"Якщо і є пекло на Землі, то це життя дітей в Газі. Я знову звертаюся до всіх сторін із закликом негайно припинити військові дії. Я звертаюся до всіх сторін для негайного припинення вогню", – сказав Гутерріш.

На думку генсека ООН, повернення до мирного процесу – це єдиний шлях до довгострокового і справедливого вирішення. Він закликав працювати над поверненням до переговорів, які б остаточно вирішили питання про статус Єрусалиму і інших територій.

"Єрусалим – це священне місто для трьох світових релігій. Я підкреслюю, що статус-кво священних місць повинен поважатися і дотримуватися", – вказав він.

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Нагадаємо, раніше ізраїльська політикиня, сходознавець Ксенія Свєтлова відповіла на шість складних запитань щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.

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