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Генсек ООН закликав Ізраїль та бойовиків ХАМАС дотримуватися перемир'я (відео)

21 травня, 10:29

Екатерина Кикоть , Віталій Семченко

Також він висловив "глибоке співчуття сім'ям загиблих і їх рідним"

Антоніу Гутерріш привітав перемир'я сторін

Антоніу Гутерріш привітав перемир'я сторін / Фото: Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав перемир'я між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

"Після 11 днів кровопролитних воєнних дій я вітаю припинення вогню між сектором Газа і Ізраїлем", – сказав він.

Відео: Сьогодні

Генсек ООН також висловив "глибоке співчуття сім'ям загиблих і їх рідним".

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"Вдячний Єгипту і Катару за зусилля в досягненні спокою. І закликаю сторони дотримуватися перемир'я. І прошу міжнародне співтовариство співпрацювати з ООН, щоб палестинський народ швидше отримав повноцінний пакет допомоги для відновлення", – додав генсек.

Як повідомлялося раніше, перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС офіційно набуло чинності з 2:00 ночі п'ятниці, 21 травня. Поки що все спокійно, але чи дотримуватимуться сторони режиму припинення вогню, сказати складно.

Також раніше ізраїльська політикиня, сходознавець Ксенія Свєтлова відповіла на шість складних запитань щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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