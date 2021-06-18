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Генсеком ООН переобрали Антоніу Гутеріша: реакція України

18 червня 2021 17:07

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Українські дипломати вже побажали португальцю міцного здоров'я, сил і успіхів в роботі, а також висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю

Гуттеріш продовжить керувати Організацією Об'єднаних Націй як мінімум до 2026 року. Фото: REUTERS / Maxim Shemetov

Гуттеріш продовжить керувати Організацією Об'єднаних Націй як мінімум до 2026 року. Фото: REUTERS / Maxim Shemetov

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеріш був переобраний на другий строк.

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Про це повідомили в прес-службі ООН 18 червня.

Гутеріш був перепризначений 193 голосами Генеральної Асамблеї ООН. Його другий п'ятирічний строк розпочнеться 1 січня 2022 року.

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"Я дуже задоволений і вдячний за надану мені довіру у зв'язку з тим, що я залишуся генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй на другий строк. Служба в ООН – це величезний привілей і найблагородніший обов'язок", – написав в Twitter з цього приводу сам Гутеріш.

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Українська делегація в ООН вже привітала його з переобранням.

"Місія України при ООН вітає Антоніу Гутеріша з переобранням на посаді генерального секретаря ООН на 2022-2026 роки. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю та бажаємо йому міцного здоров'я, сил і успіхів у його відповідальній роботі", – написали дипломати.

Нагадаємо, в травні Антоніу Гутеріш закликав провідні світові держави зробити все, щоб не допустити нової холодної війни.

Також він виступав проти "вакцинного націоналізму" і скупки ліків від COVID-19 багатими країнами.

Про що ще говорять в Україні та світі 18 червня, дивіться у відеосюжеті:

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