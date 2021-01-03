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Страждала від головного болю: поліція Туреччини назвала ймовірну причину смерті українки

3 січня, 19:59

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Новицька могла вчинити самогубство

У Туреччині вважають, що українка Христина Новицька, тіло якої знайшли в провінції Мугла біля Бодрума, вчинила самогубство.

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Про це повідомляє турецькі видання "Milliyet".

"Поліцейські групи, які працювали на місці злочину, стверджують, що молода жінка покінчила життя самогубством, оскільки всі три замки сталевих дверей вілли були закриті зсередини, а на вікнах були залізні решітки", – повідомляє видання.

Правоохоронці вважають, що незважаючи на те, що на голові у дівчини був пакет, а тіло було заковане в наручники, смерть наступила в результаті самогубства. На користь цієї версії свідчать знайдені докази. Вони знайшли шарф, мотузку і деревне вугілля, приготоване до спалювання.

Поліцейські припускають, що покінчити життя самогубством Новицька могла через хворобу. Вони з'ясували, що дівчина страждала від сильного головного болю і часто їздила на лікування в Україну.

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Після перегляду камер зовнішнього спостереження стало зрозуміло, що в полудень 31 грудня, жінка замовляла їжу. До неї приїхав кур'єр, вона вийшла на вулицю і забрала доставку. Після цього вона більше не виходила, до неї теж ніхто не приходив.

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"Востаннє, коли я бачив її, вона була у білому халаті, красиво одягнена і посміхалася. Не було ніяких підозрілих ознак, таких як пухлина або синець на обличчі. Всі, хто заходить і залишає територію, постійно авторизуються", – розповів охоронець котеджного комплексу.

Тіло Новицької направили в морг інституту судової медицини Мугла для встановлення точної причини смерті. Після цього мати доставить його в Україну для поховання.

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Раніше ми повідомляли, що в Чорногорії суд два з половиною роки не може прийняти рішення в справі про жорстоке вбивство українки Анастасії Лашманової, яка стала жертвою свого хлопця – Арсенія Становича.

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Туреччина вбивство бодрум
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