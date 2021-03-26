Гігант вагою в 10 тонн. Пакистан випробував нову балістичну ракету: відео

Військові відзвітували про успішне випробування ракети Shaheen-1A – вона може нести ядерну боєголовку

Пакистан заявив про успішно завершені льотні випробування балістичної ракети класу "земля-земля" Shaheen-1A.

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Про це 26 березня заявили в прес-службі Збройних сил Ісламської республіки.

Метою випробувань було оголошено "підтвердження різних конструктивних і технічних параметрів системи озброєння, зокрема вдосконаленої навігаційної системи.

Пакистанські військові опублікували відеозапис випробувань:

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Shaheen-1A (або Hatf IV) є модернізованою версією Shaheen I. Це надзвукова ракета малої дальності, розроблена Національною інженерно-науковою комісією і Національним оборонним комплексом Пакистану.

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Вага одного такого 12-метрового снаряду – близько 10 тонн (зокрема боєголовка вагою в тонну), а робочий діапазон – 900 кілометрів.

Символічно, що випробування пройшли саме 26 березня, тобто наступного дня після святкування 65-ї річниці утворення Ісламської республіки – Дня Пакистану. Національне свято відзначається щорічно 23 березня, але цього року його перенесли на два дні через негоду.

Зміцнення Пакистаном свого ядерного арсеналу може з побоюванням сприйняти Індія – дві країни вже багато десятиліть розділені конфліктом довкола Кашміру. Наприклад, минулого літа індійське Міноборони звинуватило Ісламабад в мінометних обстрілах.

Більше про конфлікт та ядерні програми Індії та Пакистану читайте в матеріалі на нашому сайті.

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