Глава МАГАТЕ прибув до Ірану: побоюється обмеження інспекцій ядерних об'єктів

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гросс у суботу, 20 лютого, прибув до Тегерана для обговорення подальшої співпраці з Іраном у інспекції його ядерних об'єктів у зв'язку з новим законом, який набуваэ чинності 23 лютого.

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Про це повідомив постійний представник Ірану при міжнародних організаціях у Відні Казем Гаріб Абаді в Twitter.

"Гросс прибув до Тегерана і був прийнятий заступником голови Організації з атомної енергії Ірану Бехрузом Камальванді", – написав постпред.

У МАГАТЕ побоюються, що набуття чинності новим іранським законом обмежить обсяг інспекцій в країні, незважаючи на те, що в Ірані заявляли, що не мають наміру видворяти спостерігачів агентства.

Сам Гросс повідомив напередодні візиту, що очікує від зустрічі знаходження "взаємоприйнятного рішення, сумісного з іранським законодавством, щоб МАГАТЕ могло продовжити найважливішу верифікаційну діяльність в Ірані".

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Нагадаємо, згідно з останньою доповіддю МАГАТЕ, Іран почав виробництво металевого урану, який може бути використаний для створення ядерної зброї, на порушення ядерних угод 2015 року.

Ми також повідомляли, що адміністрація нового президента США Джо Байдена не має наміру знімати санкції з Ірану, щоб повернути його до переговорів із ядерної угоди.

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