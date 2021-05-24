Глава ВООЗ спрогнозував появу нового смертельного вірусу

Світ не в останній раз світ зіткнувся із загрозою пандемії. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус спрогнозував появу нового смертельного вірусу.
Відповідне заяву він зробив під час відкриття 74-ї асамблеї охорони здоров'я.
"Не в останній раз світ зіткнувся із загрозою пандемії. Згідно з еволюційними оцінками, з'явиться новий вірус, який потенційно буде ще більш заразним і більш смертоносним, ніж нинішній вірус", – зазначив він.
В трендіПерехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного "чорного грибка"
Як повідомлялося раніше, в Індії заявили про зростання епідемії рідкісної хвороби – "чорного грибка". Смертність від неї становить близько 50%, а мало не єдиним способом лікування є видалення очей.
Також ми писали, що вакцини компаній Pfizer-BioNTech і AstraZeneca захищають від нових штамів коронавірусу, в тому числі індійського і британського. Однак для високої ефективності необхідно ввести дві дози препарату.
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