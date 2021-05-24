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Глава ВООЗ спрогнозував появу нового смертельного вірусу

24 травня, 14:08

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами Тедроса Аданома Гебреїсуса, світ не в останній раз світ зіткнувся із загрозою пандемії

Світ не в останній раз світ зіткнувся із загрозою пандемії. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Світ не в останній раз світ зіткнувся із загрозою пандемії. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус спрогнозував появу нового смертельного вірусу.

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Відповідне заяву він зробив під час відкриття 74-ї асамблеї охорони здоров'я.

"Не в останній раз світ зіткнувся із загрозою пандемії. Згідно з еволюційними оцінками, з'явиться новий вірус, який потенційно буде ще більш заразним і більш смертоносним, ніж нинішній вірус", – зазначив він.

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Як повідомлялося раніше, в Індії заявили про зростання епідемії рідкісної хвороби – "чорного грибка". Смертність від неї становить близько 50%, а мало не єдиним способом лікування є видалення очей.

Також ми писали, що вакцини компаній Pfizer-BioNTech і AstraZeneca захищають від нових штамів коронавірусу, в тому числі індійського і британського. Однак для високої ефективності необхідно ввести дві дози препарату.

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