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Рік "ковіду": в ВООЗ назвали терміни закінчення пандемії коронавірусу

5 березня, 10:58

Віталій Семченко Віталій Семченко

Для подолання пандемії необхідна "європейська солідарність"

У Всесвітній організації здоров'я заявили, що 2021 стане роком COVID-19, закінчення пандемії можна чекати тільки на початку наступного року.

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Про це заявив глава європейського відділення організації Ханс Клюге, передає Welt.

"Я виходжу з того, що 2021 рік буде ще одним роком COVID. Але він буде більш передбачуваним і керованим. Ми вже знаємо набагато більше. У нас є інструменти, діагностичні програми, у нас є вакцина. Для мене в моїй роботі, однак, важливо планувати наперед. Тому я виходжу з того, що до початку 2022 року пандемія закінчиться", – заявив він.

При цьому, вважає Клюге, це не означає, що наступного року вірус повністю зникне.

Також глава європейської ВООЗ додав, що для подолання пандемії необхідна "європейська солідарність" в питаннях розподілу вакцини і зняття карантину.

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"Якщо все буде відбуватися дуже швидко (зняття обмежень – Ред.), ми знову повернемося до початку", – підкреслив він.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вперше за сім тижнів зафіксувала зростання числа випадків зараження коронавірусом.

Також ми писали, що антитіла до коронавірусу на цей момент є у менш 10% населення Землі, і значно збільшити цей відсоток можна тільки за допомогою вакцинації.

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