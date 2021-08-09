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Річниця протестів у Білорусі: світ так і не визнав Лукашенка – він став ізгоєм

9 серпня 2021 10:52

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Головною метою демонстрантів був чесний підрахунок голосів і відставка Лукашенка, який очолює країну вже 27 років

Лукашенко вже цілий рік продовжує репресії проти свого ж народу

Лукашенко вже цілий рік продовжує репресії проти свого ж народу / Фото: Getty Images

Сьогодні річниця масових протестів у Білорусі. 9 серпня 2020 року тисячі незгодних з перемогою Олександра Лукашенка на президентських виборах вийшли на багатолюдні протести в найбільших містах країни.

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Силовики діяли жорстко – нападали, били і затримували будь-кого, хто знаходився в зоні протесту або поблизу. Не менше 600 затриманих опинилися потім у в'язницях.

Головною метою демонстрантів був чесний підрахунок голосів і відставка Лукашенка, який очолює країну вже 27 років.

Законно обраним президентом його не визнали ні США, ні Європа, у тому числі й Україна.

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Що накоїв Лукашенко у Білорусі

  • Лукашенко очолив вкотре Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Щоправда, їх не визнав цивілізований світ, зокрема Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором. Після цього в Білорусі почалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.
  • Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю. Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, обмежувальні заходи готує навіть Україна.
  • Лукашенко пішов ще далі – підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", у Києві 3 серпня знайшли мертвим громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський дім в Україні". Переїхати в Україну йому довелося восени 2020-го після протестів у Білорусі. Його соратники кажуть, що це спланована спецоперація білоруських спецслужб.

Тим часом сам Лукашенко нещодавно назвав "фейком" примусову посадку літака Ryanair.

Всі подробиці в спецтемі Нова хвиля протестів у Білорусі

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