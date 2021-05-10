Гори трупів в Гангу і увага від ВООЗ. Що ще викликало COVID-шок в Індії?

Жителі одного з індійських штатів були шоковані моторошної знахідкою – 150 напіврозкладених жертв коронавірусу прямісінько в священному Гангу

Епідемія в Індії трохи відступила – напередодні захворіло менше людей, ніж зазвичай, але ситуація як і раніше межує з катастрофічною.

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Тим часом один з штатів зіткнувся з моторошною проблемою – сім'ї померлих від COVID-19 скинули їх тіла в священний для індусів Ганг.

Сайт "Сегодня" найважливіші новини, пов'язані з поширенням коронавируса в Індії.

Що твориться в лікарнях?

Міністерство охорони здоров'я Індії повідомило , Що 9 травня в країні виявили 366 161 нових інфікованих коронавірусів. В результаті чого кількість хворих за весь час епідемії досягла позначки в 22,66 млн людина.

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Крім того, 3754 пацієнта з COVID-19 в цей день померли, тому сукупне го числа летальних випадків серед інфікованих перевалила відмітку в 246 тис.

І хоча такі показники не є рекордними для цієї країни (минулого тижня лише за добу знайшли 414 тис. випадків COVID-19 ), Індія продовжує боротися з гуманітарною катастрофою в сфері охорони здоров'я – в лікарнях країни все ще не вистачає кисню для лікування COVID-хворих, також немає ліжок, а морги і крематорії, як і раніше переповнені.

ВООЗ "підвищила" мутацію

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала індійський штам коронавируса B.1.617 "варіантом, що викликає занепокоєння". Раніше таке ж рішення прийняли в США .

Про це, як повідомляє CNBC , Заявила технічний керівник ВООЗ з питань COVID-19 Марія Ван Керховена, уточнивши, що ця мутація поширюється легше "оригінального" вірусу, а також є підстави вважати, що вона має стійкість до вакцин.

"Тому ми класифікували його як" варіант, що викликає занепокоєння "на глобальному рівні" , – сказала Ван Керховена.

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Вона зазначила, що для більшої інформації необхідні подальші дослідження цього штаму, в тому числі його секвенування, або повна розшифровка РНК вірусу.

ВООЗ може позначає "викликають стурбованість" віруси, які доведено заразнее, смертоносні і стійкіше до існуючих методів лікування.

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Більше сотні трупів в Гангу

Жителі індійського штату Біхар виявили в закруті священної серед індуїстів річки Ганг від 100 до 150 тіл, імовірно померлих від коронавирусной інфекції.

як повідомляє The Times of India , Місцеві жителі вважають, що мерців скинули в воду їхні родичі, у яких не було грошей на кремацію – традиційний похоронний обряд для основного шару населення Індії.

Місцева адміністрація звинуватила в події жителем сусіднього штату Уттар-Прадеш – нібито саме там трупи скинули кілька днів тому. Однак жителі Бихара звинувачують в цьому жителів саме свого штату.

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Тим часом непізнані тіла вирішили кремувати відповідно до похоронними ритуалами за рахунок уряду штату.

Нагадаємо, що минулого місяця мільйони паломників зібралися на Гангу для участі в індуїстському Фестивалі глечиків , Або Кумбха-мела.

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