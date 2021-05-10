Гори трупів в Гангу і увага від ВООЗ. Що ще викликало COVID-шок в Індії?

Епідемія в Індії трохи відступила – напередодні захворіло менше людей, ніж зазвичай, але ситуація як і раніше межує з катастрофічною.
Тим часом один з штатів зіткнувся з моторошною проблемою – сім'ї померлих від COVID-19 скинули їх тіла в священний для індусів Ганг.
Сайт "Сегодня" найважливіші новини, пов'язані з поширенням коронавируса в Індії.
Що твориться в лікарнях?
Міністерство охорони здоров'я Індії повідомило , Що 9 травня в країні виявили 366 161 нових інфікованих коронавірусів. В результаті чого кількість хворих за весь час епідемії досягла позначки в 22,66 млн людина.
Читайте також: Україна підтримає Індію в боротьбі з COVID-19. Зеленський підписав указ про гумдопомогу
Крім того, 3754 пацієнта з COVID-19 в цей день померли, тому сукупне го числа летальних випадків серед інфікованих перевалила відмітку в 246 тис.
І хоча такі показники не є рекордними для цієї країни (минулого тижня лише за добу знайшли 414 тис. випадків COVID-19 ), Індія продовжує боротися з гуманітарною катастрофою в сфері охорони здоров'я – в лікарнях країни все ще не вистачає кисню для лікування COVID-хворих, також немає ліжок, а морги і крематорії, як і раніше переповнені.
ВООЗ "підвищила" мутацію
Всесвітня організація охорони здоров'я визнала індійський штам коронавируса B.1.617 "варіантом, що викликає занепокоєння". Раніше таке ж рішення прийняли в США .
Про це, як повідомляє CNBC , Заявила технічний керівник ВООЗ з питань COVID-19 Марія Ван Керховена, уточнивши, що ця мутація поширюється легше "оригінального" вірусу, а також є підстави вважати, що вона має стійкість до вакцин.
В трендіЕкс-директор лікарні, в якій лікували Навального, знайшовся сам після трьох днів пошуків (оновлено)
"Тому ми класифікували його як" варіант, що викликає занепокоєння "на глобальному рівні" , – сказала Ван Керховена.
Вона зазначила, що для більшої інформації необхідні подальші дослідження цього штаму, в тому числі його секвенування, або повна розшифровка РНК вірусу.
ВООЗ може позначає "викликають стурбованість" віруси, які доведено заразнее, смертоносні і стійкіше до існуючих методів лікування.
Більше сотні трупів в Гангу
Жителі індійського штату Біхар виявили в закруті священної серед індуїстів річки Ганг від 100 до 150 тіл, імовірно померлих від коронавирусной інфекції.
як повідомляє The Times of India , Місцеві жителі вважають, що мерців скинули в воду їхні родичі, у яких не було грошей на кремацію – традиційний похоронний обряд для основного шару населення Індії.
Місцева адміністрація звинуватила в події жителем сусіднього штату Уттар-Прадеш – нібито саме там трупи скинули кілька днів тому. Однак жителі Бихара звинувачують в цьому жителів саме свого штату.
Тим часом непізнані тіла вирішили кремувати відповідно до похоронними ритуалами за рахунок уряду штату.
Нагадаємо, що минулого місяця мільйони паломників зібралися на Гангу для участі в індуїстському Фестивалі глечиків , Або Кумбха-мела.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус