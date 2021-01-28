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Палаючі шини, гранати, що летять: що відбувається в Лівані (фото)

28 січня, 21:37

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Постраждали сотні протестувальників і дюжина копів

У Лівані тривають масові протести, викликані обмеженнями, запровадженими з метою стримати пандемію коронавірусу.

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У місті Тріполі на півночі країни протестувальники кинули в бік будівлі мерії ручну гранату, один співробітник поліції поранений, повідомляє МВС Лівану.

У середу демонстранти використали три бойові гранати в ході зіткнень з правоохоронцями. За останніми даними, 12 силовиків в результаті були поранені. Один офіцер госпіталізований у важкому стані.

Судячи з опублікованих агентством Reuters фото, учасники протесту закидають силовиків камінням, палять автомобільні покришки і будують барикади зі сміттєвих баків.

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Нагадаємо, в результаті зіткнення протестувальників з силовиками постраждали понад 200 осіб. Демонстранти закидали будівлю мерії пляшками із запальною сумішшю. Коли поліція відповіла газом, водометами і гумовими кулями, протестувальники взялися за бойові гранати.

Відео: Сьогодні

Також нагадаємо, влітку 2020 після потужних вибухів, які серйозно зруйнували столицю Лівану Бейрут, у країні спалахнули масові акції протесту.

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Ліван протести Тріполі гранати

Джерело: Сьогодні

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