Русский
$ 27,93
34,15
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer – нардеп

26 лютого, 18:10

Віталій Семченко Віталій Семченко

Препарат відправлять зі Сполучених Штатів

Україна отримає 10 млн доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Партію препаратів уже готують до відправки.

Реклама

Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська.

"За результатами домовленостей команди дипломатів і Офісу Президента 10 млн доз вакцин Pfizer готують до відправки в Україну. Так повинні працювати державники і дипломати!", – написала вона.

Також політик повідомила, що проєкт контракту вже в МОЗ, а самі вакцини надішлють зі Сполучених Штатів.

В тренді
Як прогнози фантастів стимулюють творчу фантазію вчених (рос.)

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна повинна отримати понад 100 тис. доз вакцини Pfizer за програмою COVAX. Однак конкретних дат поки немаєчерез брак виробничих потужностей у світі.

Реклама

Також ми писали, що південноафриканський штам на дві третини знижує імунну відповідь у людей, вакцинованих препаратом компанії Pfizer.

Крім того, вчені з'ясували, що COVID-препарат від компанії Pfizer на 89,4% запобігає передачі коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ізраїль вакцина коронавірус Pfizer
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Над Єреваном кружляє військова авіація (відео)
Над Єреваном кружляє військова авіація (відео)Інші країни
"Шок і жах". Велика Британія в пух і прах рознесла Росію в ООНІнші країни
Британцям будуть робити щеплення від коронавірусу в прискореному режимі
Британцям будуть робити щеплення від коронавірусу в прискореному режиміІнші країни
В Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна (відео)
В Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна (відео)Інші країни
"Вакцинація може стати марною": у ВООЗ назвали умову для перемоги над COVID-19Інші країни
Вакцина від COVID-19 прибуде в Україну завтра. Але використовувати її, швидше за все, не можна
Вакцина від COVID-19 прибуде в Україну завтра. Але використовувати її, швидше за все, не можнаУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти