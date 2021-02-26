Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer – нардеп

Україна отримає 10 млн доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Партію препаратів уже готують до відправки.

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Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська.

"За результатами домовленостей команди дипломатів і Офісу Президента 10 млн доз вакцин Pfizer готують до відправки в Україну. Так повинні працювати державники і дипломати!", – написала вона.

Також політик повідомила, що проєкт контракту вже в МОЗ, а самі вакцини надішлють зі Сполучених Штатів.

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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна повинна отримати понад 100 тис. доз вакцини Pfizer за програмою COVAX. Однак конкретних дат поки немаєчерез брак виробничих потужностей у світі.

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Також ми писали, що південноафриканський штам на дві третини знижує імунну відповідь у людей, вакцинованих препаратом компанії Pfizer.

Крім того, вчені з'ясували, що COVID-препарат від компанії Pfizer на 89,4% запобігає передачі коронавірусу.

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