Готуються до вторгнення Путіна? У Латвії розмістили батарею іспанських ЗРК (фото)

НАТО нарощує військову присутність у країнах Балтії

В Латвію перекинули іспанські ЗРК. / Фото: Колаж: Сьогодні

Іспанія розмістила в Латвії батарею зенітних ракетних комплексів NASAMS. Такий крок зробили у рамках нарощування присутності НАТО у Балтійському регіоні.

Про це йдеться у повідомленні Національних збройних сил Латвії.

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ЗРК розмістили сьогодні, 26 червня. Причиною у Латвії назвали "необхідність зміцнення обороноздатності Балтійського регіону після російського вторгнення в Україну".

NASAMS розмістили на базі ВПС США у Лієлварде.

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Комплекси NASAMS у Латвії. Фото: NBS

Що відомо про ЗРК NASAMS

Як пише "Мілітарний", системи NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg. До комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg.

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Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів з ракетами класу "повітря-повітря" середньої дальності. Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км.

Ще в кінці травня Іспанія повідомила про наміри розмістити ЗРК для захисту від можливого повітряного нападу з боку РФ.

Розміщення батареї ЗРК NASAMS означає, що контингент Іспанії в Балтії збільшиться на 90-100 осіб. До цього близько 500 іспанських військових вже перебували під командуванням Канади на базі в Адажи в Латвії за 120 км від російського кордону.

Як відомо, між Москвою та Вільнюсом розгорівся дипломатичний скандал через заборону транзиту російських вантажів через територію Литви. Сайт "Сьогодні" пояснював, чи може цей конфлікт перерости у війну.

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