Загрожує до 15 років: у чому Білорусь звинувачує дівчину Протасевича

Софія Сапега. Колаж "Сьогодні"
Влада Білорусі висунула дівчині екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича, знятій разом з ним з літака Софії Сапезі підозри в організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок.
Про це з посиланням на джерело, знайоме з матеріалами справи, повідомила "Нова газета".
За даними співрозмовника видання, 25 травня Софію допитали в присутності чергового адвоката в Головному слідчому управлінні Слідчого комітету, при цьому її захисника Олександра Філановича до допиту не допустили.
Після допиту її перевели з ізолятора на Окрестіна в СІЗО КДБ.
"Протягом 10 днів має вирішитися питання – їй або висунуть обвинувачення, або її відпустять", – прокоментував процедуру висунення обвинувачень у Білорусі у таких справах адвокат Антон Гашинський.
Читайте також: Дівчину Протасевича заарештували в Білорусі на два місяці
У разі переведення Сапеги в статус обвинуваченої їй загрожує до 15 років колонії.
"Можливо, що її і відпустять. Думаю, це може бути темою бесіди між президентами Росії і Білорусі" , – припускає Гашинський.
В трендіЗакрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)
За даними російських ЗМІ, зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка призначена на 28 травня.
За тими ж статтями раніше були висунуті звинувачення і Роману Протасевичу.
Нагадаємо, 23 травня білоруська влада під приводом загрози теракту на борту примусово посадили в Мінську авіалайнер Ryanair, що виконував рейс Афіни – Вільнюс, на якому летіли Протасевич і Сапега.
Ми також писали, що в Мережі опублікували відео, на якому поміщена на два місяці під варту Софія Сапега "зізнається", що є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі" і публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.
Більше про Софію Сапегу читайте в матеріалі "Через тиждень збиралася захищати диплом у Вільнюсі. Що відомо про дівчину Протасевича, затриману в Мінську".