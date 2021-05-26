Загрожує до 15 років: у чому Білорусь звинувачує дівчину Протасевича

Софії Сапезі висунули підозри за тими ж статтями, що і головному редактору NEXTA Роману Протасевичу, але її ще можуть відпустити

Софія Сапега. Колаж "Сьогодні"

Влада Білорусі висунула дівчині екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича, знятій разом з ним з літака Софії Сапезі підозри в організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок.

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Про це з посиланням на джерело, знайоме з матеріалами справи, повідомила "Нова газета".

За даними співрозмовника видання, 25 травня Софію допитали в присутності чергового адвоката в Головному слідчому управлінні Слідчого комітету, при цьому її захисника Олександра Філановича до допиту не допустили.

Після допиту її перевели з ізолятора на Окрестіна в СІЗО КДБ.

"Протягом 10 днів має вирішитися питання – їй або висунуть обвинувачення, або її відпустять", – прокоментував процедуру висунення обвинувачень у Білорусі у таких справах адвокат Антон Гашинський.

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У разі переведення Сапеги в статус обвинуваченої їй загрожує до 15 років колонії.

"Можливо, що її і відпустять. Думаю, це може бути темою бесіди між президентами Росії і Білорусі" , – припускає Гашинський.

За даними російських ЗМІ, зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка призначена на 28 травня.

За тими ж статтями раніше були висунуті звинувачення і Роману Протасевичу.

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Нагадаємо, 23 травня білоруська влада під приводом загрози теракту на борту примусово посадили в Мінську авіалайнер Ryanair, що виконував рейс Афіни – Вільнюс, на якому летіли Протасевич і Сапега.

Ми також писали, що в Мережі опублікували відео, на якому поміщена на два місяці під варту Софія Сапега "зізнається", що є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі" і публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.

Більше про Софію Сапегу читайте в матеріалі "Через тиждень збиралася захищати диплом у Вільнюсі. Що відомо про дівчину Протасевича, затриману в Мінську".