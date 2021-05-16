Загрожує гуманітарна криза. В ООН закликали Ізраїль і Палестину припинити бойові дії

Якщо ситуація вийде з-під контролю, це може стати гуманітарною кризою в сфері безпеки всього регіону

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

В ООН закликали припинити конфлікт, який виник між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями з сектору Газа.

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Як заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, подібні конфлікти підривають надію на мирне існування націй, передає "Інтерфакс".

За його словами, ООН працює над тим, щоб сторони уклали перемир'я.

"Бої повинні негайно закінчитися", – сказав Гуттеріш.

Він також висловив побоювання, що в разі, якщо виникла ситуація вийде з-під контролю, це може стати гуманітарною кризою в сфері безпеки всього регіону.

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Раніше Україна відреагувала на нове загострення на Близькому Сході і закликає припинити ракетні удари по Ізраїлю з сектору Газа. Київ визнає право Ізраїлю на самооборону і закликає всі сторони утримуватися від ескалації насильства.

Тим часом один з лідерів ХАМАС, глава політбюро руху за межами Палестини Халед Машааль закликав до припинення обстрілу в секторі Газа і висунув низку вимог.

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