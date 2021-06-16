Грузії загрожує зникнення з карти світу – Саакашвілі

Те, що Тбілісі не фокусі уваги Вашингтона, може згубно позначитися на майбутньому країни, вважає екс-президент Грузії

Фото eadaily.com

Те, що президент США Джо Байден перестав говорити про Грузію, є тривожною ознакою.

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Про це заявив екс-президент Грузії і глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі в Facebook.

За його словами, необхідно терміново змістити чинну владу в Грузії.

"Те, що відбувається, це абсолютно безпрецедентна катастрофа, ні разу не згадувалося слова про міжнародні позиції Грузії, взагалі більше не згадують в низці проблем щодо Росії", – сказав Саакашвілі.

Він зазначив, що те, що Тбілісі не в фокусі уваги Вашингтона, може згубно позначитися на майбутньому країни.

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"Це як раз найнебезпечніше, бо це обіцяє нам зникнення з карти світу в найближчий період", – заявив Саакашвілі.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль направив голові Виконавчого комітету реформ Міхеілу Саакашвілі офіційний лист. У документі Шмигаль висловив незгоду з рішеннями Нацради реформ, в тому числі з пропозицією ввести автоматичне розмитнення автомобілів.

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