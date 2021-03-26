Вантажне судно перед тим, як застрягти в Суецькому каналі, "намалювало" чоловічі геніталії (фото)

Гігантський контейнеровоз Ever Given, який в південній частині Суецького каналу сів на мілину і заблокував рух через канал в обидві сторони, перед інцидентом встиг своєї траєкторією руху "намалювати" чоловічі геніталії.

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Про це свідчать дані порталу Vesselfinder, передає видання Vice.

Контейнеровоз MV Ever Given класу Triple E завдовжки 400 метрів і шириною 59 метрів, прямував з Китаю в Роттердам. Через інцидент утворився затор з більш ніж 230 суден.

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Як ми раніше писали, експерти в сфері судноплавства вважають, що якщо в найближчі кілька днів рух по каналу не буде відновлено, судноплавні компанії змушені будуть перенаправити судна в обхід, що додасть приблизно тиждень до загального маршрут.

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Очікується, що на рятувальну операцію може піти кілька тижнів.

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