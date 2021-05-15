ХАМАС назвав вимоги для перемир'я з Ізраїлем

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Один з лідерів ХАМАС, глава політбюро руху за межами Палестини Халед Машааль закликав до припинення обстрілу в Секторі Газу і висунув ряд вимог.
Про це пише TRT Arabic.
ХАМАС вимагає:
- вивести ізраїльських силовиків з мечеті аль-Акса;
- вільний доступ молільників в неї;
- припинення виселення жителів району Шейх-Джаррах;
- звільнення всіх затриманих за час останньої ескалації.
"Ми сповістили посередників, що першочерговою вимогою є припинення агресії", – сказав він.
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Раніше Ізраїль здійснив наймасштабнішу атаку на ХАМАС з початку нового конфлікту з Палестиною – за 40 хвилин до Сектора Газа потрапили півтори сотні ракет.
Нагадаємо, що з 11 травня Ізраїль і Сектор Газа обмінюються ракетними ударами. Рахунок жертв йде на десятки, сотні осіб поранені. На цьому тлі ЦАХАЛ стягнув до кордонів Гази кілька бригад військ і мобілізував тисячі резервістів.