ХАМАС влаштував пожежі в Ізраїлі за допомогою повітряних куль

У відповідь літаки Армії оборони Ізраїлю обстріляли ряд цілей в Газі пізно ввечері в неділю

У Ізраїлі відреагували на вибухові кулі із сектору Гази / колаж "Сьогодні"

В Ізраїлі в неділю спалахнуло відразу кілька пожеж на території регіональної ради Ешколь, які виявилися результатом підпалів за допомогою повітряних куль, що були відправлені з сектору Газа угрупованням ХАМАС.

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Про це повідомила прес-служба пожежної та рятувальної служби Ізраїлю, передає The Times of Israel.

Раніше так званий підрозділ паліїв ХАМАСу сам опублікував у соцмережах відео ыз запуском вибухових куль у бік ізраїльської території.

У відповідь літаки Армії оборони Ізраїлю обстріляли ряд цілей у Газі пізно ввечері у неділю.

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Ізраїльські військові повідомили, що вразили кілька будівель на військовій базі ХАМАС, а також "інфраструктуру, яка використовується для діяльності" терористичного угрупування.

Палестинські ЗМІ повідомили, що їхнє угруповання відкрило вогонь з кулеметів по ізраїльським літакам над сектором Гази під час авіаударів і їм нібито вдалося збити безпілотник. Водночас у Армії оборони Ізраїлю цю інформацію не підтвердили.

У відповідь на підпали Ізраїль також оголосив, що вдвічі скорочує зону рибної ловлі біля берегів Гази.

Нагадаємо, між Ізраїлем і сектором Гази з 21 травня триває перемир'я. З початку травня, за 11 днів збройного конфлікту, загинуло понад 200 людей, більшість – у секторі Гази. Палестинці випустили по ізраїльських містах тисячі ракет – система протиракетної оборони Ізраїлю "Залізний купол" працювала як ніколи, але не всі атаки вдавалося відбити.

Ми також писали, що 22 липня в центрі міста Газа прогримів потужний вибух на ринку, у результаті одна людина загинула і 10 отримали поранення.