ХАМАС заявив про припинення вогню по Тель-Авіву

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Військове крило палестинського руху ХАМАС заявило про двогодинне припинення вогню проти Ізраїлю.
Про це повідомляє Times of Israel.
"Бригади аль-Касам" дають жителям Тель-Авіва перемир'я на дві години, з 22.00 до 24.00", – повідомив представник бойовиків Абу Убайда.
Тим часом, президент США Джо Байден у телефонній розмові заявив президенту Палестини Махмуду Аббасу, що ХАМАС "має припинити ракетні обстріли Ізраїлю".
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"Президент підкреслив його рішучу прихильність врегулюванню переговорним шляхом на основі співіснування двох держав... Такий підхід є найкращим способом для досягнення справедливого і міцного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту", – йдеться в пресрелізі Білого дому.
Нагадаємо, сьогодні Ізраїль завдав чотири ракетні удари по 11-поверховому будинкув секторі Газа, в якому розташовувалися представництва телеканалу Al Arabiya, агентства Associated Press та інших медіа.
Детальніше про ситуацію в секторі Газа – читайте в матеріалі "Сьогодні".
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