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ХАМАС заявив про припинення вогню по Тель-Авіву

15 травня, 22:37

Віталій Семченко Віталій Семченко

Але перемир'я триватиме всього дві години – з 22.00 до 24.00 суботи

Фото : REUTERS/Mohammed Salem

Фото : REUTERS/Mohammed Salem

Військове крило палестинського руху ХАМАС заявило про двогодинне припинення вогню проти Ізраїлю.

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Про це повідомляє Times of Israel.

"Бригади аль-Касам" дають жителям Тель-Авіва перемир'я на дві години, з 22.00 до 24.00", – повідомив представник бойовиків Абу Убайда.

Тим часом, президент США Джо Байден у телефонній розмові заявив президенту Палестини Махмуду Аббасу, що ХАМАС "має припинити ракетні обстріли Ізраїлю".

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"Президент підкреслив його рішучу прихильність врегулюванню переговорним шляхом на основі співіснування двох держав... Такий підхід є найкращим способом для досягнення справедливого і міцного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту", – йдеться в пресрелізі Білого дому.

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Нагадаємо, сьогодні Ізраїль завдав чотири ракетні удари по 11-поверховому будинкув секторі Газа, в якому розташовувалися представництва телеканалу Al Arabiya, агентства Associated Press та інших медіа.

Детальніше про ситуацію в секторі Газа – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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