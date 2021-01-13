Хорватія змінила правила в’їзду для українців: що потрібно знати

Балканська країна не пускатиме до себе наших туристів

Штаб цивільного захисту Хорватії оновив рішення про тимчасову заборону та обмеження перетину кордону Республіки, яке стосується і громадян України. Документ набуває чинності силу 14-го і діятиме до 31 січня.

Реклама

Про це повідомляє Посольство України в Хорватії на своїй сторінці у Facebook.

1. Новим рішенням Хорватія ввела спеціальні епідемічні заходи до осіб, які прибувають з країн, де поширюється новий штам коронавірусу.

Відтак особи, у тому числі і громадяни України, які прибувають до Хорватії з країн, де поширено новий штам коронавірусу, при в’їзді повинні пред’явити негативний результат ПЛР-тесту (дійсний 48 год.), або їм буде призначена 14-денна самоізоляція. Самоізоляцію можна зменшити до 7 днів за умови здачі ПЛР-тесту за власний кошт на території Хорватії (після 7 днів самоізоляції) і якщо тест буде негативний.

2. Громадяни України, які в’їжджають в Хорватію з невідкладних особистих причин (похорон, лікування), мають право в’їхати без негативного результату ПЛР-тесту за умови залишення території Хорватії протягом 12 годин з моменту в’їзду.

Реклама

3. Громадяни України, які планують в’їжджати до Хорватії з метою здійснення волонтерської діяльності на територіях, які постраждали від землетрусу (Сісачко-Мославачка жупанія, частина Загребської та Карловацької жупаній), мають право в’їхати без негативного результату ПЛР-тесту за умови наявності попереднього дозволу Штабу цивільного захисту Хорватії.

Інші умови в’їзду громадян України до Хорватії у період дії обмежувальних заходів залишаються без змін.

Громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають право в’їжджати в Хорватію за виняткових підстав:

Медичні працівники, дослідники у галузі охорони здоров’я, працівники по догляду за людьми похилого віку. Прикордонники. Працівники у транспортній галузі. Дипломати, співробітники міжнародних організацій, військові, працівники поліції, працівники в гуманітарній сфері та особи цивільного захисту при виконанні своїх службових обов'язків. Особи, які подорожують транзитом. Особи, які подорожують з метою навчання. Моряки. Особи, які подорожують з невідкладних особистих/сімейних причин (похорон родича, прийом у лікаря), ділових причин (наявність запрошення від приймаючої сторони) чи мають інші економічні інтереси.

Громадянам України, які вказані у пунктах 1, 7 і 8, буде дозволено в’їзд у Хорватію за наявності негативного результату ПЛР-тесту, дійсного 48 годин, або за умови в’їзду з обов’язковим проходженням самоізоляції до здачі відповідного ПЛР-тесту в Хорватії та отримання негативного результату.

Громадяни України не мають права на в’їзд в Хорватію з туристичною метою.

Реклама

Заборона не поширюється на громадян України, які мають дійсну посвідку на проживання в країнах ЄС за умови пред’явлення при в’їзді в Хорватію негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, не давнішого, як 48 годин (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на прикордонний перехід), або з обов’язковим проходженням самоізоляції до здачі відповідного ПЛР-тесту в Хорватії та отримання негативного результату.

Особи, які прямують Хорватією транзитом, повинні залишити територію країни протягом 12 годин з моменту в’їзду.

За наявності підстави для в’їзду до Хорватії необхідно зареєструвати свій намір на сайті МВС Республіки https://entercroatia.mup.hr/ та роздрукувати реєстраційний номер заявки – таке підтвердження пришвидшить перетин кордону, однак не є дозволом на в’їзд від МВС Хорватії.

При перетині кордону та перебування в Республіці Хорватія всі особи зобов'язані дотримуватися епідеміологічних заходів безпеки та загальних та спеціальних рекомендацій та інструкцій Хорватського інституту громадського здоров'я.

Нагадаємо, 2021 року Хорватія допоможе Україні з лікуванням та реабілітацією ветеранів АТО/ООС.

Реклама

Натомість Україна допоможе Хорватії в ліквідації наслідків руйнівного землетрусу, що стався перед Новим роком.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама