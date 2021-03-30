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Хотіли висловити любов, але втратили терпіння: на похоронах президента Танзанії загинули 45 осіб

30 березня, 13:06

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Серед загиблих – діти

У Танзанії під час церемонії прощання з президентом Джоном Магуфулі, який помер 17 березня через проблем з серцем, загинули 45 осіб. Ще 37 отримали травми.

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Про це повідомляє The Citizen.

Тиснява сталася на другий день похорону, 21 березня, коли на стадіоні в Дар-ес-Саламі для публічного прощання виставили труну з тілом покійного президента і люди намагалися прорватися до нього, щоб попрощатися.

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"Люди прийшли, щоб висловити свою любов до покійного лідера, але їх виявилося дуже багато, і деякі втратили терпіння і спробували обхідними шляхами пробратися на стадіон", – сказав поліцейський.

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Раніше була інформація, що на похоронах Магуфулі загинули п'ятеро осіб – члени однієї сім'ї. Четверо з них – діти.

Незважаючи на те, що офіційна причина смерті Джона Магуфулі – серцевий напад, опозиція стверджує, що його на початку березня госпіталізували з коронавірусом.

Джон Магуфулі – відомий заперечуватель COVID-19, який неодноразово заявляв, що переміг COVID-19 за допомогою "волі Божої". Сам же він відмовлявся запроваджувати обмежувальні заходи в країні через коронавірус і хвалив тих, хто не носить медичні маски.

Нагадаємо, на півдні Танзанії в лютому була зафіксована спалах невстановленої інфекції, яка викликала у більшості людей нудоту і криваву блювоту, на той момент від неї померли 15 осіб.

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