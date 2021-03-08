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Хусити атакували нафтосховище в Саудівській Аравії – ціна нафти різко підскочила

8 березня, 02:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Видобуток нафти в країні не постраждав

Один із найбільших об'єктів видобутку нафти в Саудівській Аравії – нафтосховище у порту Рас-Туннура – зазнав ракетного обстрілу з боку єменських повстанців-хуситів.

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Про це в неділю, 7 березня заявила влада країни, передає Bloomberg.

Атака на резервуар для зберігання нафти в експортному терміналі була вчинена за допомогою дронів, які прилетіли з боку Перської затоки. Осколок від ракети також впав недалеко від житлового комплексу співробітників національної нафтової компанії Saudi Aramco у Дахрані.

У Міністерстві енергетики країни стверджують, що в результаті атак не постраждали ні об'єкти, ні люди, ні видобуток нафти.

Проте, як зазначає видання, на тлі останніх нападів на нафтові об'єкти підтримуваних Іраном хуситів, ціни на нафту різко підскочили і, за останніми даними, вже перевищують 70 доларів за барель.

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Нагадаємо, після рішення країн ОПЕК+ не послабляти обмеження на видобуток нафти в квітні, ціни на нафту WTI вперше з 2018 року перетнули позначку 65 доларів за барель. Ф'ючерси на Brent торгуються вище 68 доларів за барель.

Ми також повідомляли, що Росія фактично програла Саудівській Аравіїз поставок нафти в Китай за підсумками 2020 року.

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нафта атака Саудівська Аравія напад хусити
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