І знову тромбоз: ще одна країна заявила про проблеми з COVID-вакциною AstraZeneca

У Канаді повідомили про випадок утворення тромбів у великих судинах у жінки, яка нещодавно вакцинувалася препаратом AstraZeneca

У Канаді зафіксували перший випадок утворення тромбів у великих судинах при порушенні згортання крові після вакцини AstraZeneca.

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Про це повідомляє CBC.

У провінції Квебек утворення тромбу виявили у жінки, яка отримала щеплення AstraZeneca. Зараз вона перебуває вдома. Інформації про те, скільки їй років і як вона себе почуває, поки немає.

У Канаді в кінці березня цього року рекомендували тимчасово зупинити вакцинацію населення молодше 55 років препаратом AstraZeneca через ризики виникнення тромбів, які могли відбуватися у вакцинованих через 4-16 днів після вакцинації.

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Водночас влада Британії заявила, що продовжать використовувати вакцину AstraZeneca для вакцинації населення, незважаючи на повідомлення про тромбоз.

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Більш докладно про ситуацію, яка склалася навколо цього препарату, читайте в матеріалі Від заперечення до визнання. Як AstraZeneca стала "ворогом номер один".

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