Ідея Путіна? У РФ вигадали супербезглуздий спосіб приховати загибель військових на крейсері "Москва"

Влада РФ намагається пояснити сім'ям загиблих військових чому затонув крейсер "Москва"

Оприлюднено документ, як прокуратура РФ викручується про загибель солдатів РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Батьки загиблих російських окупантів намагаються дізнатись, чому їхні діти були на навчаннях, а виявилися воювати в Україні. Прокуратура РФ відправила відповідь батькам загиблого військового у відповідь запит, що сталося з їхнім сином. Документ у своєму Telegram-каналі опублікував радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Росіян переконують, що крейсер "Москва" не входив до територіальних вод України і не брав участь у "спецоперації".

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"Перевірка показала, що корабель, на якому проходив військову службу Шкребець Є. Д. не входив до територіальних вод України, а також не був включений до переліку з'єднань та військових частин, що залучаються до участі у спеціальній військовій операції", – йдеться у відповіді на запит батьків загиблого солдата

При цьому у відповіді прокуратури РФ йдеться про те, що командир військової частини, де служив солдат, "видав наказ", відповідно до якого військовий оголошений "безвісно відсутнім у військовій частині". Прокуратура РФ стверджує, що терміновик зник безвісти якраз "під час події, що спричинила загибель корабля".

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