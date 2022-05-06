Ідея Путіна? У РФ вигадали супербезглуздий спосіб приховати загибель військових на крейсері "Москва"

Батьки загиблих російських окупантів намагаються дізнатись, чому їхні діти були на навчаннях, а виявилися воювати в Україні. Прокуратура РФ відправила відповідь батькам загиблого військового у відповідь запит, що сталося з їхнім сином. Документ у своєму Telegram-каналі опублікував радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Росіян переконують, що крейсер "Москва" не входив до територіальних вод України і не брав участь у "спецоперації".
"Перевірка показала, що корабель, на якому проходив військову службу Шкребець Є. Д. не входив до територіальних вод України, а також не був включений до переліку з'єднань та військових частин, що залучаються до участі у спеціальній військовій операції", – йдеться у відповіді на запит батьків загиблого солдата
При цьому у відповіді прокуратури РФ йдеться про те, що командир військової частини, де служив солдат, "видав наказ", відповідно до якого військовий оголошений "безвісно відсутнім у військовій частині". Прокуратура РФ стверджує, що терміновик зник безвісти якраз "під час події, що спричинила загибель корабля".
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Передісторія
- 13 квітня флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "російський корабель", був підбитий двома ракетами "Нептун" Збройних Сил України.
- Відомо, що у російський корабель потрапили дві крилаті ракети "Нептун". В результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, весь екіпаж було евакуйовано.
- Оперативне командування "Південь" повідомило, що флагман Чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа, корабель перекинувся .
- Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його шефу доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", але як він відреагував на цю новину розповідати відмовився. Але всі пам'ятають його крилату фразу про катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році. Тоді Путін на запитання, що ж із АПЛ, простенько відповів: "Вона потонула".