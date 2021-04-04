Русский
$ 27,83
32,7
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Гра престолів: у Йорданії затримали членів королівської сім'ї – їх звинувачують у держперевороті

4 квітня, 19:46

Віталій Семченко Віталій Семченко

На події вже відреагували в Офісі президента України

У Йорданії великий політичний скандал – членів королівської сім'ї і представників політичної еліти заарештували за звинуваченням у підготовці державного перевороту.

Змова проти короля

Реклама

Все почалося 3 квітня з затримання близько 20 осіб за звинуваченням у змові проти короля Абдалли II. The Washington Post, посилаючись на джерело в розвідці, повідомляє, що змова отримала "іноземну підтримку" і що в ній брали участь родичі короля, лідери йорданських племен і політичної еліти.

Серед заарештованих – член королівської сім'ї Шериф Хасан бен Заїд і колишній міністр фінансів Басем Авадалла. Крім того, під домашній арешт посадили колишнього наслідного принца Хамзу бен Хусейна.

Він через адвоката передав журналістам відео, в якому розповів, що йому заборонили виходити з дому, спілкуватися з іншими людьми, відрізали доступ до дзвінків і інтернету, а також забрали охорону.

Хамза бен Хусейн відкинув звинувачення в перевороті, проте розкритикував чинну владу Йорданії.

Реклама

"Я не та людина, яка відповідальна за провал в управлінні, корупцію і некомпетентність, які переважали в нашій урядовій структурі останні 15-20 років і ставали все більш очевидними... Дійшло до того, що ніхто не може висловлювати свою думку, не піддаючись знущанням, арешту, переслідування і загрозам", – сказав він у відеозверненні.

Хто такий Хамза бен Хусейн?

40-річний Хамза бен Хусейн – син попереднього короля Йорданії Хусейна від його останнього, четвертого шлюбу. У 2004 році його позбавили титулу принца-наступника. Зараз спадкоємцем престолу є 26-річний принц Хусейн бен Абдалла – старший син Абдалли II і королеви Ранії.

В тренді
Хакери "злили" дані півмільярда користувачів Facebook: серед них і Цукерберг

Як розповіла йорданська журналістка Рана Свейс, принц Хамза користується популярністю в Йорданії, зокрема серед місцевих племен. BBC зазначає, що його могли взяти під домашній арешт після візиту до лідерів племен, які висловили йому підтримку.

Партнери підтримали короля

Реклама

На те, що відбувається в Йорданії, вже відреагували її головні зовнішньополітичні партнери. США, ОАЕ і Саудівська Аравія висловили підтримку королю. З аналогічною заявою виступили Кувейт, Бахрейн, Катар, Єгипет, Ліван, Ірак, Ємен і Палестина.

Офіс президента України також підтримав короля Абдаллу, зазначивши, що він гарантує стабільність, безпеку і розвиток держави.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Йорданія переворот державний переворот Офіс президента
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Найбільший затор в історії: як контейнеровоз заблокував Суецький канал і позбавив світ мільярдів
Найбільший затор в історії: як контейнеровоз заблокував Суецький канал і позбавив світ мільярдівІнші країни
Світ вводить
Світ вводить "ковідний паспорт". На Україну чекає ізоляція (рос.)Україна
Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідження
Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідженняІнші країни
Що задумав Лукашенко? Білорусь переміщує бронетехніку поруч з Україною (відео)
Що задумав Лукашенко? Білорусь переміщує бронетехніку поруч з Україною (відео)Інші країни
Канада призупинила вакцинацію AstraZeneca людей молодше 55 років – ризик тромбозу виявився вищим
Канада призупинила вакцинацію AstraZeneca людей молодше 55 років – ризик тромбозу виявився вищимІнші країни
Ізраїль почав закривати COVID-відділення лікарень: в країні закінчилися хворі
Ізраїль почав закривати COVID-відділення лікарень: в країні закінчилися хворіІнші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти