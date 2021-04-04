Гра престолів: у Йорданії затримали членів королівської сім'ї – їх звинувачують у держперевороті

На події вже відреагували в Офісі президента України

У Йорданії великий політичний скандал – членів королівської сім'ї і представників політичної еліти заарештували за звинуваченням у підготовці державного перевороту.

Змова проти короля

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Все почалося 3 квітня з затримання близько 20 осіб за звинуваченням у змові проти короля Абдалли II. The Washington Post, посилаючись на джерело в розвідці, повідомляє, що змова отримала "іноземну підтримку" і що в ній брали участь родичі короля, лідери йорданських племен і політичної еліти.

Серед заарештованих – член королівської сім'ї Шериф Хасан бен Заїд і колишній міністр фінансів Басем Авадалла. Крім того, під домашній арешт посадили колишнього наслідного принца Хамзу бен Хусейна.

Він через адвоката передав журналістам відео, в якому розповів, що йому заборонили виходити з дому, спілкуватися з іншими людьми, відрізали доступ до дзвінків і інтернету, а також забрали охорону.

Хамза бен Хусейн відкинув звинувачення в перевороті, проте розкритикував чинну владу Йорданії.

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"Я не та людина, яка відповідальна за провал в управлінні, корупцію і некомпетентність, які переважали в нашій урядовій структурі останні 15-20 років і ставали все більш очевидними... Дійшло до того, що ніхто не може висловлювати свою думку, не піддаючись знущанням, арешту, переслідування і загрозам", – сказав він у відеозверненні.

Хто такий Хамза бен Хусейн?

40-річний Хамза бен Хусейн – син попереднього короля Йорданії Хусейна від його останнього, четвертого шлюбу. У 2004 році його позбавили титулу принца-наступника. Зараз спадкоємцем престолу є 26-річний принц Хусейн бен Абдалла – старший син Абдалли II і королеви Ранії.

Як розповіла йорданська журналістка Рана Свейс, принц Хамза користується популярністю в Йорданії, зокрема серед місцевих племен. BBC зазначає, що його могли взяти під домашній арешт після візиту до лідерів племен, які висловили йому підтримку.

Партнери підтримали короля

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На те, що відбувається в Йорданії, вже відреагували її головні зовнішньополітичні партнери. США, ОАЕ і Саудівська Аравія висловили підтримку королю. З аналогічною заявою виступили Кувейт, Бахрейн, Катар, Єгипет, Ліван, Ірак, Ємен і Палестина.

Офіс президента України також підтримав короля Абдаллу, зазначивши, що він гарантує стабільність, безпеку і розвиток держави.

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