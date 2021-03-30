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Або дорого, або безкоштовно: скільки платять за ПЛР-тести на COVID-19 в Європі

30 березня, 18:40

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вартість ПЛР-тестів в Європі в середньому досягає 30 євро

Поки Україна планує зробити обов'язковою умовою в'їзду іноземців в країну наявність у них ПЛР-тесту на COVID-19 , багато країн вже ввели це правило для іноземних туристів.

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Вартість ПЛР-тесту в Україні в середньому досягає 1000 гривень, але за статистикою, все ж більшу частину тестів роблять безкоштовно, а ціна ПЛР-тестів в європейських країнах в середньому досягає 30 євро (2000 гривень), пише "Урядовий кур'єр".

В Британії, наприклад, де до серпня хочуть заборонити закордонні поїздки, один з найдешевших ПЛР-тестів в платних лабораторіях коштує 60 фунтів (2 300 гривень), а ціна найдорожчого може досягати 214 фунтів (8 200 гривень).

Через офіційний урядовий портал можна записатися на безкоштовний ПЛР-тест. Але, як правило, при спробі зареєструватися висвічується повідомлення, що доступних безкоштовних тестів немає.

У Франції платні тести на коронавірус коштують близько 60 євро (2000 гривень), але через те, що майже у всіх є можливість зробити аналіз безкоштовно – такою послугою все ж мало хто користується, адже для здачі такого аналізу не потрібен напрямок терапевта.

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Водночас в Італії майже всі ПЛР-тести роблять платно. У деяких регіонах вартість ПЛР-тесту в приватних лабораторіях досягає 60 євро (2000 гривень), а експрес-тестів на виявлення антигену SARS-CoV-2 – до 22 євро (720 гривень). Аналіз крові на виявлення коронавируса в середньому коштує близько 30 євро (1000 гривень).

Безкоштовно або за мінімальну ціну тест в Італії роблять тільки тим, у кого є направлення від лікаря.

Раніше ми повідомляли, що з 24 березня Іспанія відновлює використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca – в країні стрімко зростає кількість хворих.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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