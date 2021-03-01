Імунітет до СOVID-19 є у менш як 10% населення Землі – ВООЗ

У ВООЗ як і раніше розраховують на масову вакцинацію

Антитіла до коронавірусу COVID-19 на сьогодні є у менш як 10% населення Землі, і значно збільшити цей відсоток можна тільки за допомогою вакцинації.

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Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сум’я Свамінатан у інтерв'ю, розміщеному на сторінці ВООЗ у Twitter.



Свамінатан розповіла, що такі дані ґрунтуються на десятках проведених у світі досліджень. За її словами, про досягнення колективного імунітету до коронавірусу не йдеться навіть там, де в деяких районах перехворіли понад 50% жителів.

"Є території, особливо в районах з великою щільністю населення, де 50-60% жителів заразилися інфекцією і мають антитіла, але це не означає, що все місто, провінція або країна досягли колективного імунітету", – пояснила вона.

Свамінатан уточнила, що досягти колективного імунітету в світі можна тільки за допомогою масової вакцинації в більшості країн. Саме тому ВООЗ наполягає, щоб до програми COVAХ підключилися якомога більше країн.

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Нагадаємо, південноафриканський штам коронавірусу на дві третини знижує імунну відповідь у людей, вакцинованих препаратом Pfizer.

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Ми також повідомляли, що в США вважають, що до квітня COVID-19 може "в основному зникнути" в країні, оскільки з січня кількість щоденних інфікувань знизилася на 77%.

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