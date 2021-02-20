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Індія дасть Україні 500 тисяч доз своєї вакцини: що про неї відомо

20 лютого, 21:21

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

На укладення угоди вплинуло особисте звернення Зеленського до Моді

Поки в Україні очікують початку національної кампанії з вакцинації від коронавірусу, Індія погодилася передати нашій країні півмільйона доз своєї вакцини.

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Про це 20 лютого повідомили на Facebook-сторінці індійського посольства в Україні.

Йдеться про 500 тисяч доз вакцини Covishield, яка виробляється Індійським інститутом сироватки (Serum). Ліки мають надійти до кінця цього місяця.

Як стверджують дипломати, це стало можливим, завдяки особистому проханню президента Володимира Зеленського до прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді, а також зусиллям індійського посла Партха Сатпаті. Однак, вочевидь, не обійшлося і без участі міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який напередодні якраз вилетів до Індії.

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/ Фото: Reuters

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У міру нарощування обсягів виробництва в майбутньому очікуються нові транші вакцини.

Що таке Covishield?

Covishield (дослівно, "ковіщит") – це спільна розробка британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету. За даними індійського фармрегулятора, її ефективність проти COVID-19 становить 72%.

Крім Індії, її застосування раніше вже схвалили Аргентина, Бангладеш, Афганістан і ПАР, але остання пізніше відмовилася її використовувати.

Нагадаємо, що національна кампанія з вакцинації населення України мала початися цього тижня, але її перенесли з 15 лютого на початок наступного тижня.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив це "труднощами логістичного та бюрократичного характеру".

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Індія вакцинація вакцина коронавірус COVID-19 Covishield

Джерело: Сьогодні

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