Індійська компанія створить новий препарат від COVID-19

Компанія Hetero планує зробити препарат доступним в Індії до кінця місяця

Цей препарат буде знижувати ризик смерті серед пацієнтів, госпіталізованих з важкою формою COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

Індійський розробник ліків Hetero заявив, що отримав дозвіл від органів охорони здоров'я на екстрене створення генеричної версії препарату Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19.

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Про це повідомляє Reuters.

"Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19 – знижує ризик смерті серед пацієнтів, госпіталізованих з важкою формою COVID-19, а також скорочує час відновлення і знижує потребу в штучної вентиляції легенів", – повідомляють експерти.

Компанія Hetero планує зробити препарат доступним в Індії до кінця місяця під торговою маркою Tocira, на її заводі в Хайдарабаді.

Pfizer також може створити вакцину від нового штаму

Компанія Pfizer може створити вакцину від нового штаму коронавірусу протягом трьох місяців після його виявлення. Вчені виробника постійно вивчають ефективність препаратів проти нових варіантів інфекції, заявив в інтерв'ю Fox News гендиректор компанії Альберт Бурла.

"Щоразу, як черговий варіант (коронавірусу) з'являється в світі, наші вчені вивчають, чи може цей варіант минути захист нашої вакцини. На цей момент ми не виявили жодного такого (штаму). Але ми вважаємо, що, ймовірно, одного разу такий з'явиться", – заявив Бурла.

Він уточнив, що на сьогоднішній день компанія не виявила жодного штаму, який здатний обійти захист нинішньої вакцини Pfizer.

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