Індійський штам COVID-19 може поширитися 60 країнами. ВООЗ дала тривожний прогноз

Наразі у світі фіксуються чотири мутації, які класифікуються як такі, що викликають занепокоєння – дані ВООЗ

Коронавірус продовжує поширюватися світом. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Індійський штам коронавірусу офіційно зареєстрували в 53 країнах. За неофіційними даними, варіант COVID-19 B.1.617 ще в семи країнах.

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Про це йдеться в щотижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Якщо дані підтвердяться, то число територій, в яких виявлені ці штами, досягне 60.

Країни в яких протягом тижня були зареєстровані випадки зараження індійським варіантом коронавірусу:

Бразилія;

Алжир;

Кенія;

Гана;

Курачао.

Варіант коронавірусу B. 1.617 був вперше виявлений в Індії. Вчені вважають, що він заразніше інших і більш стійкий до антитіл. ВООЗ не називає цей варіант індійським.

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Нагадаємо, в Індії триває найстрашніший спалах COVID-19. Нині на країну припадає половина всіх нових випадків коронавірусної хвороби. Її пов'язують з подвійною мутацією вірусу, яку тут виявили. У тих, хто вилікувався від індійського варіанту ковіду, фіксують рідкісну хворобу – "чорний грибок". У країні настільки перевантажені крематорії, що тіла спалюють просто на вулицях.

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