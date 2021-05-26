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Індійський штам COVID-19 може поширитися 60 країнами. ВООЗ дала тривожний прогноз

26 травня, 08:27

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Наразі у світі фіксуються чотири мутації, які класифікуються як такі, що викликають занепокоєння – дані ВООЗ

Коронавірус продовжує поширюватися світом. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Коронавірус продовжує поширюватися світом. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Індійський штам коронавірусу офіційно зареєстрували в 53 країнах. За неофіційними даними, варіант COVID-19 B.1.617 ще в семи країнах.

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Про це йдеться в щотижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Якщо дані підтвердяться, то число територій, в яких виявлені ці штами, досягне 60.

Країни в яких протягом тижня були зареєстровані випадки зараження індійським варіантом коронавірусу:

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  • Бразилія;
  • Алжир;
  • Кенія;
  • Гана;
  • Курачао.

Варіант коронавірусу B. 1.617 був вперше виявлений в Індії. Вчені вважають, що він заразніше інших і більш стійкий до антитіл. ВООЗ не називає цей варіант індійським.

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Нагадаємо, в Індії триває найстрашніший спалах COVID-19. Нині на країну припадає половина всіх нових випадків коронавірусної хвороби. Її пов'язують з подвійною мутацією вірусу, яку тут виявили. У тих, хто вилікувався від індійського варіанту ковіду, фіксують рідкісну хворобу – "чорний грибок". У країні настільки перевантажені крематорії, що тіла спалюють просто на вулицях.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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