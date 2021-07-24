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Індію затоплюють сильні зливи – загинули як мінімум 125 осіб (фото)

24 липня 2021 16:12

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У країні вже 90 тисяч людей врятували з районів, що постраждали від повені

Індію заливає вже кілька днів / Фото: колаж "Сьогодні"

Індію заливає вже кілька днів / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 24 липня, в індійському штаті Махараштра пройшов найсильніший дощ за останні сорок років. В результаті через негоду загинули вже 125 осіб.

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Про це повідомляє Reuters.

Індію заливає вже кілька днів. Частина країни практично плаває, а великі річки знаходяться під загрозою виходу з берегів. Зливи серйозно вплинули на життя сотень тисяч людей.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

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Лише в Талії, приблизно в 180 км на південний схід від Мумбаї, число загиблих зросло до 42. Там рятувальники виявили ще чотири тіла після того, як зсуви зруйнували більшість будинків в селі.

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"Близько 40 людей все ще перебувають в пастці. Можливість врятувати їх живими мала, оскільки вони були в грязі більше 36 годин", – сказав неназваний чиновник.

У той же час, в країні вже 90 тисяч осіб врятували з районів, що постраждали від повені.

Фото: REUTERS
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Фото: REUTERS

Раніше ми повідомляли, що велика вода в Німеччині знищила залізниці. Влада визнала, що в результаті зливи країна вперше зіткнулася з такими масштабними руйнуваннями. Їх можна порівняти з наслідками Другої світової війни. Збиток від стихії основного залізничного оператора – концерну Deutsche Bahn – оцінюється в 1,3 млрд євро.

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