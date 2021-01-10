Катастрофа Boeing в Індонезії: рятувальники знайшли останки тіл та уламки літака

У Яванском морі поблизу Джакарти рятувальники виявили останки тіл та особисті речі, які могли належати пасажирам літака авіакомпанії Sriwajaya Air, зв'язок із яким обірвався відразу після зльоту в суботу о 14:30.
Про це повідомляє видання Xinhuanet.
"Уранці ми отримали два мішки для трупів: в одному були особисті речі пасажирів, а у другому – останки тіл", – цитує поліцейського видання.
Виявили також уламки й кабелі, які могли залишитися від літака.
Учасники пошукової операції також вловили сигнал із маячка, який може вказувати на місце катастрофи.
Нагадаємо, на борту літака Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air, який розбився в Яванському морі на північ від Джакарти, перебувало 62 пасажирів і членів екіпажу. Всі вони були громадянами Індонезії.
Раніше ми докладно розповіли, що сталося в Індонезії.
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