Катастрофа Boeing в Індонезії: рятувальники знайшли останки тіл та уламки літака

У Яванском морі поблизу Джакарти рятувальники виявили останки тіл та особисті речі, які могли належати пасажирам літака авіакомпанії Sriwajaya Air, зв'язок із яким обірвався відразу після зльоту в суботу о 14:30.

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Про це повідомляє видання Xinhuanet.

"Уранці ми отримали два мішки для трупів: в одному були особисті речі пасажирів, а у другому – останки тіл", – цитує поліцейського видання.

Виявили також уламки й кабелі, які могли залишитися від літака.

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Учасники пошукової операції також вловили сигнал із маячка, який може вказувати на місце катастрофи.

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Нагадаємо, на борту літака Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air, який розбився в Яванському морі на північ від Джакарти, перебувало 62 пасажирів і членів екіпажу. Всі вони були громадянами Індонезії.

Раніше ми докладно розповіли, що сталося в Індонезії.



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