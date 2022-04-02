Інформації про мобілізацію військ Росії в Придністров'ї немає – МЗС Молдови

Влада країни продовжує спостерігати за ситуацією

Молдова слідкує за ситуацією з безпекою в регіоні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Молдова нині не має інформації, яка підтверджує мобілізацію російських військ у Придністров'ї.

Про це повідомило у Twitter МЗС Молдови.

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Дії Молдови

"Влада продовжить моніторинг та обмін інформацією з нашими партнерами з метою забезпечення безпеки наших громадян", – заявили в МЗС.

На цей момент, це не відомості про підтвердження мобілізації трупи в регіоні Transnistrian.



Автомобілі будуть продовжувати керувати і обмінюватися інформацією з нашими партнерами в порядку, щоб захистити ваші citizens. - MFA Moldova (@MoldovaMFA) April 2, 2022

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що активізовано роботу із залученням підрозділів російських військ, що базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова, для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

"Війська РФ та підрозділи так званої "Придністровської Молдавської Республіки" передислоковуються з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України", – сказали в Генштабі.

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