Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Інформаційний фронт в Європі: Албанія блокує російську пропаганду, Угорщина дивиться українське

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 квітня, 14:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До медійної ініціативи Нацради України долучаються країни Європи та суспільний мовник Японії
У Європі розширюється українське мовлення
У Європі розширюється українське мовлення / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Європейські країни долучаються до медійної ініціативи Нацради України. Станом на сьогодні заклик Національної ради про вимкнення російських пропагандистських каналів підтримали 30 європейських країн, у 10 з них розпочалося мовлення українських каналів.

За останні 10 днів маємо такі зміни на карті інформаційного спротиву в Європі.

Реклама

В Албанії припинили трансляцію російських медіа на усіх цифрових платформах. Крім того, регуляторний орган АМА публічно поінформував медіа про етичні правила та необхідну обережність при використанні проросійської інформації. У співпраці з Регулятором з питань електронних телекомунікацій та поштових послуг Албанії (АКЕР) вони вжили заходів для негайного закриття двох доменів або з назвами списків програм (RT – Russia Today англійська RT – Russia Today UK; RT – Russia Today Німеччина; RT – Russia Today Франція; RT – іспанська і Sputnik).

Два українські канали "Україна 24" і "1+1 International" з’явилися в кабельних мережах Угорщини, зокрема в мережі провайдера "Telecom" у Будапешті.

Реклама

Розширилося українське мовлення і у Чехії та Німеччині. У цифровому мулитиплексі Multiplex 23 почали транслювати український канал "1+1". А великі німецькі мовники RTL.news і ntv.de почали транслювати новини українською мовою. Із понеділка до п’ятниці тут виходить передача "Україна оновлена", яку веде Кароліна Ашіон.

85 медійних організацій та мовників світу – у Списку вдячності Нацради України

На 15 імен збільшився Список вдячності Національної Ради України за попередній тиждень. У ньому вперше з’явилися медіаактори з Угорщини і значно розширився перелік медіаспільнот із Чехії. Саме компаній і організацій із Чеської Республіки поки у цьому списку найбільше – 13 імен.

Реклама

Також багато медіаспільнот, які розвивають свої ініціативи для допомоги Україні, в Польщі – їх 8.

Національна рада щиро дякує усім медіадрузям України за підтримку її громадян і мовників у складний воєнний час і сподівається, що співпраця і дружба ставатимуть міцнішими і ще більш плідними.

Серед нових прикладів:

  • В Угорщині провайдер "Telecom" розпочав трансляцію в кабельних мережах телеканалів "Україна 24" і "1+1 International".
  • У Чехії компанія Samsung запустила два додатки з телевізійним контентом для глядачів з України на своїх смарт-телевізорах, призначених для чеського ринку.
  • Радіопередавальний і телевізійний центр Литовської Республіки передав державному Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення 10 FM-радіопередавачів і 9 цифрових телевізійних передавачів для відновлення трансляції українських мовників.

Суспільний мовник Японії переходить на українську!

У березні японський суспільний мовник NHK World запустив субтитрування своїх випусків новин українською, а тепер зробив доступними новини на своєму сайті українською мовою – Національна рада України внесла NHK World до Списку Вдячності.

Українську мову на сайті японських медійників можна обрати серед інших на мовній панелі. На сайті також є банер про підтримку Україні з контактами муніципальних консультаційних центрів для українців і розміщено відеозвернення президента України Володимира Зеленського до парламенту Японії, що відбулося 23 березня цього року.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 19 квітня
1
Особовий склад 20800
Особовий склад
2
Літаки 169
Літаки
3
Гелікоптери 150
Гелікоптери
4
Танки 802
Танки
5
ББМ 2063
ББМ
6
Артилерія 386
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 132
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 158
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1487
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Особисто знищив дві ворожі БМД. Володимир Балюк – десантник, позивний "Балу", головний сержант роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Відбиваючи атаку ворога, за допомогою "джавеліна" підірвав дві бойові машини десанту росіян, після чого наступ окупантів захлинувся. Загинув у тому ж бою. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Нескорені
Адам Горбатюк - заслужений артист України з Луцька, музикант, а нині - боєць Нацгвардії, кулеметник. Як і в 2015 році, зараз теж записався добровольцем. Але в окопах він не тільки воює з ворогом, а й не полишає улюбленої справи - співає для побратимів, піднімаючи бойовий дух.
Історія героя

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти