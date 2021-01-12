Інтерпол оголосив у розшук двох росіян через вибух у Бейруті

На капітана і власника судна, яке доставило до Лівану селітру, видали "червону картку"

Двоє громадян Росії і один громадянин Португалії оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через вибуху аміачної селітри в порту ліванської столиці Бейрута в серпні цього року.

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Про це повідомляє ліванське інформагентство Daily Sabah.

Таким чином, Інтерпол схвалив запит ліванського судді Гассана Хурі, який в жовтні минулого року звернувся з вимогою видати міжнародний ордер на арешт.

І хоча імена фігурантів не вказуються, згідно з місцевими ЗМІ йдеться про Бориса Прокошева (колишнього капітана судна Rhosus, яке доставило добрива), Ігоря Гречушкіна (російського підприємця і фактичного власника судна) та Хорхе Мануеля Мірра Нето Морейру (торговця нітратом, що здійснював оцінку селітри на бейрутському складі в 2014 році).

Стосовно них видано три "червоних картки". Це означає, що, якщо їх виявлять на території країн-учасниць Міжнародної організації кримінальної поліції, їх будуть зобов'язані затримати і екстрадувати для подальшого суду в Лівані.

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Нагадаємо, 4 серпня в морському порту Бейрута стався потужний вибух. Причиною трагедії була детонація 2,7 тис. тонн аміачної селітри на складі, що призвело до загибелі 192 осіб, ще понад 6,5 тисячі були поранені.

Всі подробиці в спецтемі Потужний вибух у Бейруті

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