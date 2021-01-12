Русский
$ 28,2
34,28
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Інтерпол оголосив у розшук двох росіян через вибух у Бейруті

12 січня, 18:52

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

На капітана і власника судна, яке доставило до Лівану селітру, видали "червону картку"

Двоє громадян Росії і один громадянин Португалії оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через вибуху аміачної селітри в порту ліванської столиці Бейрута в серпні цього року.

Реклама

Про це повідомляє ліванське інформагентство Daily Sabah.

Таким чином, Інтерпол схвалив запит ліванського судді Гассана Хурі, який в жовтні минулого року звернувся з вимогою видати міжнародний ордер на арешт.

І хоча імена фігурантів не вказуються, згідно з місцевими ЗМІ йдеться про Бориса Прокошева (колишнього капітана судна Rhosus, яке доставило добрива), Ігоря Гречушкіна (російського підприємця і фактичного власника судна) та Хорхе Мануеля Мірра Нето Морейру (торговця нітратом, що здійснював оцінку селітри на бейрутському складі в 2014 році).

В тренді
Доля вирішилася за хвилину: історія пасажира літака, який зазнав аварії в Індонезії

Стосовно них видано три "червоних картки". Це означає, що, якщо їх виявлять на території країн-учасниць Міжнародної організації кримінальної поліції, їх будуть зобов'язані затримати і екстрадувати для подальшого суду в Лівані.

Реклама

Нагадаємо, 4 серпня в морському порту Бейрута стався потужний вибух. Причиною трагедії була детонація 2,7 тис. тонн аміачної селітри на складі, що призвело до загибелі 192 осіб, ще понад 6,5 тисячі були поранені.

Всі подробиці в спецтемі Потужний вибух у Бейруті

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліван вибух інтерпол міжнародний розшук селитра вибух у Бейруті
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Туреччині жорстоко вбили українку (фото)
У Туреччині жорстоко вбили українку (фото)Інші країни
Як COVID-19 і Ебола: вчені зафіксували нову смертельну хворобу
Як COVID-19 і Ебола: вчені зафіксували нову смертельну хворобуІнші країни
"Відповідь буде дуже жорсткою": Алієв висловився про поїздки влади Вірменії в Нагірний КарабахІнші країни
10 чорних лебедів 2021 року
10 чорних лебедів 2021 рокуЕкономіка
Ізраїль посилює карантинні обмеження після масової вакцинації від COVID-19
Ізраїль посилює карантинні обмеження після масової вакцинації від COVID-19Інші країни
Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву Грузії
Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву ГрузіїЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти