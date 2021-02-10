Іран почав виробляти металевий уран – МАГАТЕ

Іран почав виробництво металевого урану, який може бути використаний для створення ядерної зброї, на порушення ядерних угод 2015 року.

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Про це йдеться в конфіденційній доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає WSJ.

За даними МАГАТЕ, Іран виробив невелику кількість металевого урану 8 лютого, після того як на ядерний об'єкт в Ісфахані доставили нове обладнання.

Як зазначає видання, початок виробництва металевого урану Іраном стривожив західних дипломатів, оскільки цей матеріал є основним компонентом ядерної зброї.

Нагадаємо, на початку січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 12 іранських компаній, більшість з яких пов'язані з виробництвом сталі.

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Ми також повідомляли, що в листопаді МАГАТЕ виявило в Ірані запаси збагаченого урану, що в 12 разів перевищують дозволені укладеною в 2015 році у Відні ядерною угодою.

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