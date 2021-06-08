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Іран почав виплачувати компенсації родичам жертв збитого літака МАУ

8 червня, 02:38

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Іранський міністр закордонних справ стверджує, що деякі сім'ї вже отримали обіцяні 150 тис. доларів

Іран почав виплату компенсацій родичам збитого над Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України" і деякі сім'ї вже отримали по 150 тис. доларів.

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Про це заявив представник міністерства закордонних справ країни, повідомило посольство Ірану в Україні.

"Уряд затвердив постанову, згідно з якою за кожного загиблого має бути виплачено 150 тисяч доларів сім'ям – як іноземних, так і іранських громадян, згідно з правом успадкування. До цього часу деякі з родичів загиблих уже прибули і отримали компенсації", – заявив він.

У МЗС Ірану стверджують, що суми компенсацій нібито значно більші, ніж вони мали б виплатити за міжнародними зобов'язаннями.

Водночас в іранському зовнішньополітичному відомстві заявили про зайву політизацію цієї катастрофи, яка "зашкодить не тільки Ірану, але й Україні та іншим" постраждалим країнам. Зокрема там обурені рішенням канадського суду про навмисність катастрофи.

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"Якщо у цій справі виявлена чиясь недбалість, якщо доведена вина певних осіб, до них будуть застосовані відповідні заходи згідно із законом. Ми обговорювали... з фахівцями ІКАО, США, французькими та британськими експертами, і майже всі дійшли висновку, що це результат людської помилки", – йдеться в заяві.

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Нагадаємо, пасажирський лайнер МАУ, на борту якого перебувало 176 людей, зокрема 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня 2020 року. Відповідальність за це взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної систем, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

Водночас, за даними міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, іранські спецслужби переслідували родичів пасажирів, загиблих у результаті катастрофи літака МАУ під Тегераном.

Що відбувалося в Україні і світі 7 червня, дивіться у новинах "Сьогодні".

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