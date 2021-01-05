Іран нарешті передав Україні звіт про катастрофу літака МАУ

У Києва є два місяці на коментарі та зауваження, каже Кулеба

Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту про обставини катастрофи авіалайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 під Тегераном 8 січня 2020 року.

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Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив "Обозревателю".

"Проект звіту ми отримали 31 грудня, як то кажуть, під ялинку. Тепер у нас є два місяці на коментарі та зауваження. Це досить важливий етап для подальшого руху вперед, без якого було б неможливо домогтися виплати компенсації та загальної справедливості. Тепер слово підтверджується ділом".

Дипломат зауважив, що Україна не отримувала від Ірану жодних офіційних повідомлень щодо виплати компенсації сім'ям жертв катастрофи, яка фігурувала тільки в ЗМІ.

"Досвід останнього року навчив нас, що слід вкрай обережно ставитися до інформації іранських ЗМІ і, що називається, фільтрувати кожне повідомлення. Поки я не отримаю офіційної пропозиції від іранського уряду, ми не будемо враховувати жодні повідомлення в новинах про цифри. Закликаю українців робити так само. Навколо цього питання багато інформаційного шуму", – додав Кулеба.

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Нагадаємо, 30 грудня 2020 року іранська агенція IRNA з посиланням на віце-президента з правових питань повідомила, що уряд Ірану прийняв рішення виплатити 150 тисяч доларів кожній родині жертв аварії літака МАУ. Гроші пропонувалося виділити до першої річниці трагедії.

Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака МАУ. Згідно з документом, український лайнер був уражений зенітною ракетою через людську помилку. Загинуло 176 чоловік, в тому числі 11 українських громадян.

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Всі подробиці в спецтемі Катастрофа українського літака МАУ в Ірані

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