Іран офіційно назвав винуватця авіакатастрофи МАУ в Тегерані

Іранська влада офіційно визнала винним у торішній аварії пасажирського лайнера "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном оператора ППО.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на остаточну версію доповіді про причини трагедії, яку було опубліковано 17 березня Управлінням цивільної авіації Ірану.
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"Літак був ідентифікований як ворожа ціль через помилку оператора ППО неподалік від Тегерана, і по ньому було випущено дві ракети", – йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що дії екіпажу рейсу не зіграли ролі в помилці, що сталася.
Нагадаємо, що літак МАУ, на борту якого перебували 176 осіб, зокрема 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня 2020 року. Відповідальність за те, що сталося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою.
А виступаючи в лютому, спецдоповідачка ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар вказала на невідповідність у поясненнях іранських чиновників, звинувативши Іран у навмисній спробі приховати обставини авіакатастрофи.
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