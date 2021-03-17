Іран офіційно назвав винуватця авіакатастрофи МАУ в Тегерані

Іранська влада офіційно визнала винним у торішній аварії пасажирського лайнера "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном оператора ППО.

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на остаточну версію доповіді про причини трагедії, яку було опубліковано 17 березня Управлінням цивільної авіації Ірану.

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"Літак був ідентифікований як ворожа ціль через помилку оператора ППО неподалік від Тегерана, і по ньому було випущено дві ракети", – йдеться в повідомленні.

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Також наголошується, що дії екіпажу рейсу не зіграли ролі в помилці, що сталася.

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Нагадаємо, що літак МАУ, на борту якого перебували 176 осіб, зокрема 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня 2020 року. Відповідальність за те, що сталося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою.

А виступаючи в лютому, спецдоповідачка ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар вказала на невідповідність у поясненнях іранських чиновників, звинувативши Іран у навмисній спробі приховати обставини авіакатастрофи.

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