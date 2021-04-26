Іран навмисно приховував причину аварії літака МАУ – з'явилися нові докази

Влада Ірану з самого початку знала причину катастрофи українського літака МАУ, однак перші дні навмисно приховувала цю інформацію.

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Про це повідомляє The New York Times.

У розпорядження видання потрапив запис розмови глави МЗС країни Джавада Заріфа і іранського журналіста Саїда Лейлаза, під час якої міністр кілька разів повторює, що озвучена ним інформація не для публікації.

Дипломат стверджує, що заяви стосовно катастрофи залежать виключно від верховного лідера і Корпусу вартових ісламської революції. За його словами, КВІР відразу знав про те, що літак збили двома ракетами класу "земля-повітря", хоча визнав це тільки через три дні.

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Заріф також стверджує, що військове керівництво країни вимагало від нього опублікувати твіт про те, що інформація про атаку ракетами нібито не відповідає дійсності.

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"Бог мій свідок, вони відреагували на мене так, як якщо б я заперечував існування Бога", – додав міністр.

Нагадаємо, що пасажирський лайнер МАУ, на борту якого знаходилися 176 осіб, у тому числі 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва в січні 2020 року. Відповідальність за те, що трапилося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

Всі подробиці в спецтемі Катастрофа українського літака МАУ в Ірані

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