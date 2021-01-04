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Іран захопив нафтоналивний танкер Південної Кореї: екіпаж заарештували

4 січня, 20:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Південна Корея попросила Іран звільнити затриманий танкер

У Перській затоці Іран захопив нафтоналивний танкер Hankuk Chemi, який ішов під прапорами Південної Кореї в ОАЕ.

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Як повідомляє іранське агентство Tasnim, танкер прямував з саудівського порту Аль-Джубайль в Південну Корею.

За інформацією ЗМІ, приводом для захоплення могло послужити те, що Південна Корея неодноразово порушувала закони про захист морського середовища.

Цього разу судно було захоплено через забруднення навколишнього середовища хімічними речовинами. Попередньо, судно перевозило 7200 тонн етанолу. Наразі екіпаж заарештований.

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Водночас Південна Корея попросила Іран звільнити затриманий танкер і направила в регіон своє судно.

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Нагадаємо, що у вересні біля берегів Шрі-Ланки загорівся нафтовий танкер MT New Diamond. В результаті спалаху загинув один член екіпажу, ще двоє отримали поранення.

А на початку року біля турецького узбережжя російський танкер Glard-2 зіткнувся з риболовецьким човном у Чорному морі.

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Іран Корея ОАЕ танкер
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