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Іран захопив танкер Південної Кореї: за що Тегеран покарав Сеул

5 січня, 12:03

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У Тегеран відправляється корейський топ-дипломат для вирішення конфлікту

Справжньою причиною захоплення Збройними силами Іраном корейського нафтотанкерів Hankuk Chemi в Перській затоці може бути заморожування 7 млрд доларів Сеулом як санкцій.

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Про це повідомляє Reuters.

Напередодні Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало посла Ірану Саїда Бадамчі Шабестарі і закликало його якомога швидше звільнити судно і 20 осіб екіпажу. Подробиці зустрічі не розкриваються, але журналістам дипломат заявив, що всі корейські моряки знаходяться в безпеці.

Спочатку іранські ЗМІ називали імовірною причиною інцидент порушення закону про захист морського середовища через те, що Hankuk Chemi перевозив понад 7 тонн етанолу.

Танкер Hankuk Chemi
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Танкер Hankuk Chemi / Фото: Reuters

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Але в компанії-судновласника Taikun Shipping повідомили, що до захоплення судна Тегеран не попереджав їх про порушення будь-яких законів. До того ж, в такому разі першими до танкера мали підійти службовці берегової охорони, а не озброєні солдати.

Пізніше з'явилася інформація про те, що таким чином Тегеран вирішив помститися за заморожування Сеулом 7 млрд доларів в якості координованих зі США санкцій.

Відео: Reuters

До захоплення судна заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чой Джон-кун мав відвідати Іран, щоб обговорити вимоги про розморожування коштів. Однак тепер було вирішено продовжити його візит до Ісламської республіки, а також відправити делегацію на чолі з регіональним директором МЗС для двосторонніх переговорів.

Нагадаємо, в 2019 році в Перській затоці сталося кілька подібних інцидентів. Зокрема, в Ормузькій протоці іранські військові захопили британські нафтові танкери Stena Impero і Mesdar.

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Іран корабель танкер захоплення Південна Корея
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