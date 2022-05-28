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Іран захопив у Перській затоці два грецькі нафтові танкери

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28 травня, 03:43
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Причиною арешту стало "порушення танкерами правил"
Іран заявив про затримання двох грецьких танкерів у відповідь на дії США. Колаж "Сьогодні"
Іран заявив про затримання двох грецьких танкерів у відповідь на дії США. Колаж "Сьогодні"

Іранська революційна гвардія заявила у п'ятницю про затримання двох грецьких нафтових танкерів у Перській затоці.

Про це повідомляє іранська державна агенція IRNA.

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Деталі

"Корпус вартових ісламської революції захопив два грецькі нафтові танкери у водах Перської затоки", – йдеться в повідомленні.

Причиною арешту стало "порушення танкерами правил".

Росія домовилася про бартер з Іраном: чим допоможуть один одному країни ізгої

Поки що європейські країни вводять жорсткі санкції проти Росії за її війну в Україні перебувають і ті, хто готовий розвивати відносини з країною-агресором. Наприклад, Іран домовився про бартерну торгівлю з Росією, щоб забезпечити постачання сировини для використання у металургійному та гірничодобувному секторі.

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За словами міністра торгівлі та промисловості Ірану Сейєд Реза Фатемі Аміна, домовленості було досягнуто під час засідання міжправкомісії РФ та Ірану, 26 травня.

Наголошується, що країни хочуть полегшити торгівлю між собою. У планах імпорт Іраном російської сталі в обмін на експорт автомобільних деталей і газових турбін.

Раніше ми писали, що буде зі світовою економікою, якщо у Росії таки трапиться дефолт , і розповідали, що буде з податками найближчим часом.

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Прикордонник, який зупинив ворога… Полковник Віталій Кучерявий - начальник відділу КПВВ «Щастя» Луганського прикордонного загону. Його підрозділ одним з перших зустрів ворога, протягом довгого часу відбиваючи атаки. Десятки одиниць знищеної техніки, взяті в полон окупанти, врятовані життя побратимів - так проявив себе полковник Кучерявий. Загинув під час бою. Герой України. Посмертно.

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